На Кубани двух владельцев подпольного алкогольного цеха оштрафовали на крупные суммы

Производство контрафакта пресекли в феврале сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что в Тбилисском районе оперативники обнаружили нелегальный завод по производству контрафактной алкогольной продукции. Изъяли автоматизированную линию розлива алкогольной продукции неполного цикла, включая аппарат по розливу в бутылки, укупорочный аппарат, линию ручного розлива, этикетки, контрэтикетки, крышки, упаковочный материал и пустые бутылки.

Кроме того, нашли 9 тыс. бутылок готового фальсификата и 7 тыс. 550 л спиртосодержащей жидкости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Дело против владельцев подпольного цеха слушали в Тбилисском районном суде. Суд приговорил мужчин к выплате штрафов в размере 1,7 млн и 1,6 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в цеху нашли бутылки с водкой брендов «Финская», «Хортиц», «Белая Березка», «Zero Black», маркированной поддельными федеральными специальными марками.

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