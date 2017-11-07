На Кубани джип протаранил автобус, в котором ехали 27 школьников

Авария произошла 7 ноября в Красноармейском районе на 110-м км дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

По предварительным данным, около 17:00 водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус, в салоне которого находилось 27 учеников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель джипа, его пассажир госпитализирован. Также в лечебное учреждение направлены водитель и один пассажир автобуса для обследования на предмет получения травм.

«Перед выходом на линию автобус был полностью проверен сотрудником ГАИ. В момент ДТП все дети были пристегнуты ремнями безопасности», — добавили в ведомстве.

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Трасса Темрюк-Краснодар-Кропоткин, в районе ст. Новомышастовская, около 17:29 часов, 07.11. • Участники рейсовый автобус «Hyundai» и «Toyota Land Cruiser». Автобус в кювете! • В автобусе находилось 31 человек, из них 4 взрослых и 27 детей. — Со слов очевидца, есть минимум один погибший (мужчина)😞 • В ликвидации ЧП задействовано 28 чел., 11 ед. техники. • 📌Присылайте ЧП-материал нам в Директ. #Дтп #Чп #Авария #Полиция #Краснодар #Темрюк #Кропоткин #Мама #Дети

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) Ноя 7 2017 в 7:54 PST

Очевидцы выложили в соцсети видео с места ДТП. На кадрах видно, что от удара автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Кондратьев поручил оказать помощь детям, попавшим в ДТП в Красноармейском районе.

Вернуться на ленту

Источник