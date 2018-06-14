На Кубани единороссы поддержали предложение правительства по пенсионной реформе

С таким заявлением 14 июня выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

«В данном случае речь идет не просто о повышении пенсионного возраста, а о привлечении трудоспособного населения к решению задач экономического развития, следовательно об укреплении системы социальной поддержки. Это даст возможность людям преклонного возраста иметь достойную пенсию», — отметил Гриценко.

По его словам, важно, что преобразования будут учитывать интересы всех социальных, профессиональных и возрастных групп населения.

«Это не имеет ничего общего с шоковой терапией. Уверены, что предложения, внесенные нашим регионом в масштабную программу социальных преобразований, предложенную председателем партии Дмитрием Медведевым, будут приняты во внимание», — цитирует Гриценко пресс-служба регионального отделения партии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

По его словам, «это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции». Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год, добавил Медведев. Премьер-министр предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию.

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