На Кубани экипажи истребителей Су-27 провели учебные бои

В них приняли участие около 20 летчиков авиаполка Южного военного округа.

Об этом рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Экипажи провели учебные стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника. Они использовали подвесное вооружение как одиночно, так и в составе пары. В качестве мишеней использовали светящиеся авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды и поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24. Учебные стрельбы летчики вели как в дневное, так и ночное время», — пояснил он.

Астафьев добавил, что пилоты истребителей выполнили поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей управляемыми ракетами класса «воздух — воздух». По словам начальника пресс-службы, основная цель этих полетов — совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения авиационной техники, а также повышение мастерства летчиков, сообщает ТАСС.

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