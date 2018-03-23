На Кубани экипажи Су-34 и Су-24М вывели из строя самолеты условного противника

Ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника нанесли в рамках второго отборочного этапа конкурса «Авиадартс-2018».

Восемь экипажей на самолетах Су-34 и Су-24М выполнили боевое применение авиационных средств поражения на удаленном полигоне Копанском.

Мишенная обстановка на полигоне была максимально приближена к боевой, различные типы мишеней имитировали самолеты, стоящие на аэродроме условного противника.

В ближайшее время подведут предварительные итоги второго этапа соревнований и определят лучшие экипажи бомбардировочной авиации ЮВО. Соревнования по воздушной выучке «Авиадартс-2018» стартовали на Кубани 19 марта и продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник