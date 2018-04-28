На Кубани экипажи вертолетов Ми-8 отработали доставку грузов в высокогорные районы

28 апреля в 07:36

Полеты с ведением воздушной разведки проводили в горных условиях ночью с использованием приборов ночного видения.

Более десяти экипажей МИ-8АМТШ при сопровождении боевой пары Ми-28Н «Ночной охотник» совершили около 15 вылетов с доставкой материальных средств как с постоянных, так и с временных аэродромов базирования. Средний налет каждого экипажа составил почти десять часов.

Главными целями учения стали проверка летной натренированности экипажей, совершенствование навыков применения транспортной авиации в любое время суток и повышение мастерства летчиков.

Всего к выполнению задач привлекли более 300 военнослужащих и около 20 единиц техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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