На Кубани экс-директор оптовой фирмы уклонилась от уплаты 15,7 млн рублей налогов

Преступление произошло в Тихорецком районе. В отношении женщины в сентябре возбудили уголовное дело.

Установили, что женщина являлась единственным учредителем и директором ООО «Строй-Юг», основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. По версии следствия, она предоставила в налоговую декларации по НДС за второй квартал 2016 года с ложными сведениями. В результате директор уклонилась от уплаты налогов в размере более 15,7 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Тихорецкому району СКР по краю возбудил уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию фирмы. Устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник