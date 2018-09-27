На Кубани экс-директора винодельни «Святая Елена» будут судить за неуплату 42 млн рублей налогов

В Крымском районе в сентябре предали в суд уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора винодельческой компании.

По версии следствия, исполнительный директор ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена»» предоставил в налоговую декларацию документы по НДС за 2014 и 2015 годы с ложными сведениями о фиктивных сделках с контрагентами. В результате он уклонился от уплаты налогов на сумму более 42 млн рублей, что составило особо крупный размер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Во время расследования на автомобили обвиняемого, а также на расчетные счета предприятия наложили арест. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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