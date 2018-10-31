На Кубани экс-полицейского будут судить продажу красивых номеров

Бывший инспектор ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебных подлогах. Преступление раскрыли оперативники УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, инспектор БДД МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю и двое его коллег за взятки продавали регистрационные номера с определенными цифрами и буквами. Они привлекли еще одного знакомого, который искал клиентов, желающих получить за взятку государственные регистрационные знаки.

В ноябре 2015 года в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина, чтобы поставить на учет машину и получить номера. Присвоив ее автомобилю в установленном порядке регистрационные номера с определенной комбинацией цифр и букв, злоумышленники от ее имени составили заявление об оставлении номеров на хранении в МРЭО. После, используя сфальсифицированный договор купли-продажи, они переоформили номера на другую машину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Весной 2016 года аналогичным способом злоумышленники продали за 30 тыс. рублей красивый номер. В апреле 2016 года преступной группе перевели на банковскую карту 90 тыс. рублей за очередной номер. Деньги соучастники сняли и распределили между собой.

Злоумышленников задержали. Ранее двоих фигурантов уже осудили по этому делу. Инспектора ГИБДД объявили в федеральный розыск, материалы уголовного дела в его отношении выделили в отдельное производство. В сентябре 2018 года он пришел к следователю с явкой с повинной. Мужчину обвиняют в двух эпизодах получения взяток и служебных подлогах. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

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