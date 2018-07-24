На Кубани экс-полицейского посадили за лоббирование интересов грузоперевозчиков

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность бывшего командира спецроты ДПС ГИБДД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники ФСБ задокументировали противоправную деятельность бывшего подполковника полиции. Он мошенническим путем получал деньги от руководителей коммерческих структур за организацию передвижения крупногабаритных, длинномерных, тяжеловесных транспортных средств по территории края с нарушениями действующего законодательства РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По этому факту СУ СК России возбудил и расследовал уголовное дело. В июле 2018-го приговор Ленинского районного суда Краснодара признал командира спецроты, подполковника полиции виновным в совершении преступления и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по результатам служебной проверки сотрудника полиции уволили.

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