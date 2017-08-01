На Кубани экс-работника Росприроднадзора посадили на пять лет за взятку

Бывший специалист-эксперт предлагал за 200 тыс. рублей покровительство в работе предпринимателя на пляже в станице Должанской.

Суд признал достаточными собранные доказательства для вынесения приговора бывшему специалисту-эксперту Темрюкского отдела по надзору на море Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Александру Бочкину. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подсудимому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах власти на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 июля 2016 года к специалисту-эксперту Темрюкского отдела по надзору на море обратилась женщина, представлявшая интересы двух предпринимателей. Она сообщила, что пляж в станице Должанской, который арендуют предприниматели, незаконно используют посторонние лица.

Женщина попросила чиновника привлечь нарушителей к административной ответственности. За оказание помощи и дальнейшее покровительство специалист-эксперт потребовал от нее 200 тыс. рублей. Женщина согласилась, но о поступившем предложении сообщила в правоохранительные органы. Она встретилась с работником Росприроднадзора и передала ему деньги. В момент получения взятки злоумышленника задержали полицейские.

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