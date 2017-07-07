На Кубани экспертиза признала вменяемой женщину, бросившую младенца на улице

В Краснодаре в июле завершили расследование уголовного дела против 35-летней жительницы Крымского района.

Правоохранители опросили семерых свидетелей преступления. Проведены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы, последняя признала женщину вменяемой. Задержанная полностью признала свою вину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, затем они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 27 июня полицейские задержали женщину, которая бросила новорожденную дочь на улице в поселке Новом. Ребенок находился на улице около двух часов.

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