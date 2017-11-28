На Кубани эксперты и аграрии обсудили предлагаемые поправки в закон о банкротстве

Обсудить поправки в федеральный закон на совещании ОНФ 28 ноября собрались фермеры, эксперты, представители краевой власти и депутаты. В первую очередь речь шла об аграрной сфере, которая в регионе имеет огромное социальное значение.

«Процедура банкротства всегда актуальна, когда речь идет о серьезных имущественных комплексах: промышленность, сельхозпредприятия, торговля, которые могли бы существенно помочь региону в целом: и, конечно, конкретному муниципальному образованию, и его экономике», — считает министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Сейчас процедуру банкротства в регионе переживают 223 агропредприятия. Они должны кредиторам почти 90 млрд рублей. По данным депутатов Госдумы, из-за недочетов федерального законодательства проблемные предприятия зачастую просто распродаются, хотя многие можно спасти. В нижней палате парламента предложили семь поправок в закон о банкротстве. Это пошаговый план действий и разграниченная зона ответственности, которые сделают процедуру прозрачной и понятной.

«Если предприятие проходит процедуру банкротства, то оно проходит ее как можно быстрее, чтобы не сокращались рабочие места, и это никак не отражалось ни на деятельности предприятия, ни на людях, которые там работают, ни на налоговых поступлениях, которые оно отчисляет в краевой бюджет. То есть, банкротство должно проходить в целях оздоровления предприятия», — подчеркнула депутат Государственной Думы РФ, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

На круглом столе также обсудили механизмы своевременной помощи компаниям, чтобы список банкротов на Кубани больше не пополнялся. Предложения и замечания экспертов законотворцы обещали учесть. Уже в скором времени поправки рассмотрят в Госдуме.

Вернуться на ленту

Источник