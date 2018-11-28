На Кубани экстренные службы из-за непогоды перешли в режим повышенной готовности

В регион 27 ноября пришел циклон, который принес ливни и сильный ветер.

В Краснодаре и Тимашевске воду откачивают с улиц и дорог, под Геленджиком на мокрой трассе столкнулись два автомобиля, а в Сочи готовятся встречать шторм. Коммунальная техника откачивает воду и на улицах Анапы.

В Геленджике, Новороссийске и Северском районе подтоплено 50 домовладений. В четыре дома села Архипо-Осиповка заходила вода, ее уровень достигал 30 см.

В Северском районе подтоплены два автомобильных моста, ведущие в село Тхамаха и в станицу Ставропольскую. Сейчас движение восстановлено. А в селе Кирпичном Туапсинского района срочно свернули временный мост, установленный вместо того, который смыло во время октябрьского наводнения. Сейчас река Туапсе поднялась вровень с переправой.

«Принято решение свернуть тяжелый механизированный мост ТТМ3, установленный в районе села Кирпичное Туапсинского района. Будет осуществляться лодочно-веревочная переправа, которую развернут силами «Кубань-СПАС»», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В Новороссийске в круглосуточном режиме дежурят ремонтные бригады коммунальных служб, а в МЧС напоминают, что находиться под деревьями, проводами и возле шатких конструкций в такую погоду опасно.

На Черноморском побережье готовятся к ураганному ветру. Сейчас в районах Сочи, в которых есть угроза затопления, по улицам частного сектора ездит спецтранспорт с громкоговорителями, чтобы предупредить граждан.

Из-за обильных осадков, сильного ветра и понижения температуры в крае сохраняется экстренное предупреждение. Службы МЧС продолжают дежурить в режиме повышенной готовности. Налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер — такой прогноз синоптики дают до 30 ноября.

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