На Кубани экстренные службы призвали воздержаться от поездок из-за сложной обстановки на дорогах

В результате усиления ветра на трассах региона наблюдаются переметы и наносы снега, местами высотой более одного метра. Самая непростая ситуация сейчас складывается в юго-восточной части края.

«В Павловском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире часть дорог сейчас практически не проходные для транспорта», — сообщил министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин.

По его словам, в направлениях Гулькевичи — Курганинск, станица Новокубанская — Курганинск, Новокубанская — станица Отрадная, Кропоткин — Усть-Лабинск отмечены массовые заторы автомобилей.

Крайне тяжелая ситуация сложилась на участке федеральной дороги М29 «Кавказ» от станицы Павловской до Армавира. Там есть участки, практически непроходимые ни для какого вида транспорта.

«Учитывая, что сегодня минусовая температура и идет мокрый снег с дождем, на большинстве дорог края будет гололед. Он будет сохраняться минимум сутки. Мы призываем жителей и гостей края по возможности воздержаться от поездок, особенно в юго-восточной и северной части края», — добавил Сергей Капустин.

Министр проинформировал, что сейчас спасатели оказывают помощь попавшим в заторы. По поручению губернатора главы муниципалитетов организовали патрулирование на дорогах, разворачиваются пункты обогрева в ближайших к заторам населенных пунктах.

По прогнозам, погодные условия в регионе нормализуются к 3 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», на границе Павловского и Тихорецкого районов из-за сильного ветра и переметов снега на участке с 11-го по 22-й километр трассы М29 «Кавказ», сотрудники Госавтоинспекции периодически вводят ограничения. Для очистки дорог задействуют спецтехнику. Экипажи ДПС на разветвление автодорог М4 «Дон» и М29 «Кавказ» перераспределяют транспортные потоки в объезд этого участка.

В ФКУ Упрдор «Черноморье» 30 ноября сообщили о затруднениях на дорогах и о сохранении сложной погодной обстановки на трассе М29 «Кавказ» на территории Краснодарского края.

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