На Кубани «елки желаний» для акции фонда «Край Добра» установили в офисах банков

Акция стартовала на Кубани 15 декабря. Принять в ней участие жителей Краснодарского края призвал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Стать волшебником и исполнить новогоднюю мечту больного или нуждающегося ребенка может каждый. Для этого нужно просто отыскать «елку желаний» в райцентре или в Краснодаре», — написал Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter.

Во всех крупных торговых центрах края, а теперь и в офисах некоторых банков появились новогодние деревья, на которых, кроме игрушек, — открытки в виде снегирей. В них послания. Тяжелобольные дети со всего региона написали о том, что хотели бы получить в подарок. Например, новый альбом для рисунков, куклу, конструктор, плюшевого медведя. Кубанцы уже начали активно исполнять желания.

«Мы уже второй год участвуем в данной акции. В прошлом году наши сотрудники самостоятельно покупали подарки и передавали их волонтерам. В этом году мы дали возможность как нашим сотрудникам, так и нашим клиентам поучаствовать в акции и порадовать детей подарками», — рассказала сотрудница «Сбербанка» Елена Кияшко.

«Просто захотелось подарить детям новогодний праздник, и так приятно осознавать, что наш маленький вклад подарит им огромное счастье», — поделилась сотрудница «Сбербанка» Анастасия Ахунова.

Исполнить чью-то мечту просто. Достаточно выбрать картонную птицу, купить подарок и передать его волонтерам, которые будут дежурить возле елок. Добровольцы зарегистрируют сюрприз и передадут его ребенку. Акция продлится до 25 декабря. Также принять участие в ней можно опустив деньги в специальные боксы. Все собранные средства направят на лечение подопечных фонда «Край Добра».

А чтобы помочь больным детям прямо сейчас, можно отправить СМС со словом СЧАСТЬЕ на номер 7715, через пробел указав любую сумму. Также пожертвование можно сделать на официальном сайте фонда «Край Добра».

Вернуться на ленту

Источник