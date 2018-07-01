На Кубани энергетики устраняют последствия сильного града

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» 1 июля продолжают восстановительные работы в населенных пунктах Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов, где накануне было частично нарушено энергоснабжение в результате сильного града.

«Энергетики приступили к восстановительным работам сразу же после поступления первых заявок от жителей. Работы на пострадавших объектах распределительной сети проводились всю ночь и в настоящее время работы продолжаются. Обрабатываются отдельные заявки бытовых потребителей. Основная (высоковольтная) сеть не пострадала. Для оперативного подключения потребителей использованы 27 резервных источников энергоснабжения», — рассказали интетнет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубаньэнерго».

В результате ремонтных работ значительная часть населения запитана. Отключенных соцобъектов нет.

В работах задействованы свыше 200 специалистов в составе 63 бригад и 57 единицы специальной техники. Также организовано выдвижение в пострадавшие районы для ликвидации аварийных отключений дополнительного персонала и техники.

Энергетики предпринимают все необходимые меры для оперативного восстановления электроснабжения. Осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС, администрацией края и местными властями.

«Кубаньэнерго» напоминает о соблюдении правил электробезопасности. Запрещается подходить к оборванным проводам, производить самостоятельные работы на энергоустановках без участия специалистов-энергетиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя и града 30 июня произошли повреждения кровель частных домовладений и автомобилей в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах. На места были направлены оперативные расчеты пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России. Администрациями районов организованы рабочие группы по проведению подворовых обходов для установления ущерба.

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