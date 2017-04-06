На Кубани еще пяти фермерам восстановили права на аренду сельхозземель

В Краснодарском крае в апреле на заседании рабочей группы по проблемам фермеров подписали договоры на продление аренды земельных участков сельхозназначения.

Совещание провел вице-губернатор Сергей Усенко. В нем приняли участие полномочный представитель губернатора Кубани по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух, руководство краевого департамента имущественных отношений, представители крестьянско-фермерских хозяйств.

Права на обработку земельных участков восстановили крестьянско-фермерские хозяйства из Тихорецкого, Ленинградского, Тимашевского, Калининского и Усть-Лабинского районов.

Глава КФХ Михаил Седов из Калининского района рассказал, что решение его вопроса затянулось почти на десять лет. Аграрий обрабатывает 78 га земли, занимается производством зерновых культур и семеноводством зеленого горошка элитных сортов под руководством Крымской опытно-селекционной станции.

«Арендный договор был просрочен не по моей вине. Он истек в 2008 году, в то время, когда полномочия по решению земельных вопросов передавались из районного отдела имущественных отношений в краевой. Потом проблему решить я уже не мог», — пояснил он.

Седов отметил, что вопрос сдвинулся с мертвой точки после того, как Калининский район в декабре прошлого года посетили представители рабочей группы по делам фермеров. В феврале агрария пригласили на заседание комиссии в Краснодар для рассмотрения возможности решения его вопроса.

«Передал все документы в эту комиссию. Приехал один раз на личный прием к членам рабочей группы за разъяснением ситуации, и вот сейчас мне уже отдали продленный договор», — добавил фермер.

Усенко рассказал, что рабочая группа продолжает работать с фермерами, чтобы максимально помочь им в восстановлении прав на земли.

«Мы с вами уже встречались, рассматривали варианты решения ваших вопросов в рамках установленного законодательства, чтобы вы смогли продлить договоры аренды земель. Сейчас сроки аренды продлены, но мы продолжаем держать ваши вопросы на контроле», — уточнил вице-губернатор.

В феврале рабочая группа оказала помощь около 50 фермерам. По их обращениям приняли решения о продлении договоров арендных отношений.

«Главная задача рабочей группы — урегулировать все спорные ситуации. В том числе путем изменения правовых актов регионального уровня, либо внесением предложений по изменению краевого или федерального законодательства в сфере оборота сельхозземель, которые помогут снять социальное напряжение. Например, на федеральном уровне рассматривают инициативу губернатора разрешать предоставлять землю фермерам без торгов по приоритетным направлениям региона», — цитирует Легкодуха пресс-служба администрации Краснодарского края.

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