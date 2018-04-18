На Кубани фельдшера заподозрили в неоказании помощи больному эпилепсией

Инцидент произошел в Темрюкском районе. Во время приступа мужчина упал и получил травму, однако бригада врачей отказала ему в госпитализации.

По версии следствия, вечером 16 января 2017 года на пульт диспетчера больницы позвонил житель Темрюка и сообщил о том, что его 38-летний сосед нуждается в срочной медицинской помощи. Кроме того, мужчина сообщил, что тот более десяти лет страдает приступами эпилепсии. Бригада фельдшеров приехала на место, больного осмотрели и оказали ему первую медпомощь в виде внутривенной инъекции, после этого медики уехали. Мужчине вновь потребовалась помощь, и уже другая выездная бригада доставила его в больницу. Несмотря на проведенную реанимацию, пострадавший скончался.

В апреле стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Она установила, что смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил, когда упал во время приступа эпилепсии. Фельдшер первой медицинской бригады должен был своевременно госпитализировать больного в лечебное учреждение для уточнения диагноза и принятия решения. Из-за поздней госпитализации врачам не удалось спасти мужчину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении фельдшера возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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