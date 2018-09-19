На Кубани фермерам будут компенсировать часть затрат на топливо

Компенсации начнут выделять сельхозпроизводителям в сфере растениеводства, чтобы возместить часть их затрат на подорожавшее в этом году дизельное топливо.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с 25 сентября начинает прием документов на выдачу субсидий, которые должны компенсировать кубанским аграриям часть затрат на горюче-смазочные материалы. Деньги выделили из федерального бюджета на условиях софинансирования региональным — 76% к 24%.

Всего на поддержку сельхозпроизводителей в крае направят 288,3 млн рублей, 219,3 из которых — средства бюджета РФ и 69 млн рублей — средства краевого бюджета. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что за первые пять месяцев года из-за повышения цены на дизельное топливо дополнительные затраты кубанских аграриев на ГСМ составили около 1,3 млрд рублей, а до конца года при существующей стоимости топлива они вырастут по отношению к прошлому году еще на 2,6 млрд рублей.

Кубанские власти стали одними из инициаторов обращения аграрных регионов России в федеральное правительство с просьбой компенсировать сельхозпроизводителям часть затрат на ГСМ.

Для получения субсидии аграриям необходимо предоставить в ведомство соответствующий пакет документов, в том числе справку о наличии у предприятия в 2018 году площадей, засеянных зерновыми, зернобобовыми и/или кормовыми культурами, а также подтвердить отсутствие задолженностей по налогам и зарплате. Конечный срок подачи заявлений на компенсацию в министерстве еще не определили.

Также в ведомстве не готовы пока назвать фиксированную денежную ставку компенсации на один гектар земли, однако, по словам председателя Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Виктора Сергеева, речь идет о 150 рублей на гектар, пишет «Коммерсантъ».

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