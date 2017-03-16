На Кубани фермеры обсудили решение спорных земельных вопросов

В ходе XXVIII съезда АККОР, состоявшегося 16 марта в Ленинградском районе, фермеры Кубани выступили за конструктивное решение земельных вопросов.

«Земельные вопросы — «краеугольный камень» для аграриев», — подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона напомнил, что для разрешения спорных ситуаций, возникающих у фермеров, в крае уже более полугода действует межведомственная группа по вопросам использования земель сельхозназначения.

В рамках обсуждения повестки съезда члены АККОР не раз подчеркивали, что готовы решать проблемные вопросы в рамках правового поля.

«Когда я слышу заявления о том, что земля куда-то «уходит», я принимаю это близко к сердцу. Потому что сам семь лет судился за землю, за гектары, которые пытались «умыкнуть» из моего хозяйства», — отметил основатель крестьянского (фермерского) хозяйства в Ленинградском районе Александр Шипулин.

При этом аграрий подчеркнул, что подобные вопросы решаемы.

«Когда кто-то выходит и от моего имени говорит про тракторные марши, мне обидно. Мы в состоянии решать эти вопросы с властью, цивилизованно», — подчеркнул фермер.

Об этом же говорил в своем выступлении аграрий из Павловского района Василий Ляшенко.

«У большинства фермеров края и лично у меня существуют проблемы с землей. Но надо не митинговать, а решать проблемы путем диалога. И мы видим, что краевая власть ищет пути выхода из создавшейся ситуации», — отметил он.

Представители фермерского сообщества подчеркнули, что существуют прецеденты, когда отдельные группы лиц придают проблемам земельных отношений политический окрас, заявляют о проведении масштабных рейдерских захватах по всему краю, отбору земель у фермеров, что не соответствует действительности. По словам фермера из Брюховецкого района Федора Куропятника, были случаи и прямой агитации аграриев.

«Среди фермеров тоже не все святые. Есть те, кто работает на земле, есть те, кто как шелуха, кому, за что ни возьмись, все невыгодно. И потом мне говорят: в крае революционная ситуация! А я ее не вижу. И зачем за меня выступать и делать заявления? Я работаю, и все, кто здесь собрался, тоже работают. Все, кто хотели прийти в этот зал, пришли. А где те люди, что агитировали меня? Здесь представители всех районов, и я не думаю, что кого-то палкой гнали, а кому-то не дали приехать», — резюмировал фермер.

По итогу съезда собравшиеся постановили, что АККОР Краснодарского края — единственная легитимная организация, объединяющая фермеров региона, вправе дать объективную оценку проблемам земельных отношений, а также предложить механизм их решения.

В постановлении съезда, за которое участники проголосовали единогласно, сказано, что АККОР Краснодарского края призывает фермеров не поддаваться влиянию так называемых «защитников всего кубанского фермерства», а в решении своих проблем использовать наработанный потенциал Ассоциации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник