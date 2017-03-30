На Кубани фермеры приобрели 130 единиц сельхозтехники с помощью грантов

30 марта в 21:22

В Краснодарском крае фермеры с 2012 по 2016 годы приобрели более 130 единиц сельскохозяйственной техники с помощью грантовой поддержки.

Всего за этот период они купили 15 тракторов, 65 единиц сельхозмашин, техники для производства и переработки сельхозпродукции, а также 50 единиц другого оборудования.

По программе развития семейных животноводческих ферм малым формам хозяйствования Кубани выплатили 404,6 млн рублей грантов. Из них 138,9 млн рублей направили из региональной казны, 265,7 млн рублей — из федеральной, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Источник