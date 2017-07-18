На Кубани фермеры собрали почти 47 тыс. тонн зеленого горошка

Хорошему урожаю способствовала благоприятная погода.

Благодаря метеоусловиям на экоферме в Крымском районе уродился не только горошек, но и лук.

— Это лук, который ценится на местном рынке. Он прекрасно вырос в этом году благодаря погоде — обильным дождям. Есть мелкий, средний и крупный.

Также на Кубани в этом сезоне ожидается обилие арбузов и дынь. Под ливнями и жарким солнцем бахчевые растут особенно хорошо. Быстро созревает и морковь. Фермеры признаются, что таких размеров этот корнеплод не достигал последние пять лет.

«Чуть даже больше, чем в прошлом году. Если говорить в цифрах, в тоннах, то морковки с небольшого участка будет в районе 10 т», — сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства Иван Новичихин.

Овощи с грядок отправятся на столы кубанцев, а также в другие регионы России, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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