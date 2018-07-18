На Кубани финансирование противоградовых мероприятий составило 173 млн рублей

В Краснодаре прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по ликвидации последствий выпадения града на посевы сельскохозяйственных культур региона.

Заседание провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. В нем приняли участие главы муниципальных образований края, руководители подразделений федеральных служб и ведомств.

В результате выпадения крупного града 30 июня и 1 июля в ряде районов отмечено повреждение 74,8 тыс. га и гибель 29,3 тыс. га культур. На территории Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Новокубанского, Курганинского районов на регулярной основе проводится работа по защите посевов. Общая защищаемая площадь — 808,3 тыс. га. В то же время основной ущерб посевам был нанесен на незащищаемой территории — это Тимашевский, Павловский, Брюховецкий районы.

По словам Андрея Алексеенко, в текущем году объем финансирования противоградовых мероприятий из бюджета края увеличили на 50 млн рублей, он составил 173 млн рублей. Это позволило продлить срок защиты с 15 апреля до 1 октября.

Как отметил первый вице-губернатор, сельское хозяйство — ключевая отрасль экономики большинства пострадавших районов. Им необходимо оказать всестороннюю поддержку со стороны региона — разработать соответствующие мероприятия по минимизации последствий стихии.

На сегодняшний день обстановка в районах стабилизировалась, восстановлены коммуникации, все социально значимые объекты работают в штатном режиме, доложил начальник ГУ МЧС России по краю Александр Тарарыкин. Волонтеры оказывают помощь людям в ремонтно-восстановительных работах.

Андрей Алексеенко дал поручение профильным ведомствам подготовить отчеты по ликвидации последствий стихии и провести заседание комиссии по итогам проведенных работ на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краевой фонд микрофинансирования поможет предпринимателям, понесшим убытки от непогоды. Пострадавшим от града жителям Тимашевского района выплатили 13,9 млн рублей.

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