На Кубани фонд развития промышленности одобрил первый льготный заем по программе «Чрезвычайная ситуация»

04 декабря в 18:38

Господдержку окажут Хадыженскому машиностроительному заводу, который пострадал в результате ЧС в октябре.

Кубанский производитель высокотехнологичного оборудования для бурения скважин получит заем в размере 5 млн рублей на льготных условиях — под 1% годовых сроком на два года.

Средства направят на приобретение материалов, необходимых для производства продукции.

«Новая мера господдержки была оперативно разработана по поручению губернатора и утверждена региональным фондом. Благодаря ей пострадавшие во время чрезвычайных ситуаций промышленные предприятия смогут восстанавливать производства», — рассказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

Всего экспертный совет регионального фонда одобрил три заявки на получение льготных займов. Финансирование получат шесть промышленных предприятий края на общую сумму 30 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

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