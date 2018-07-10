На Кубани форум «Регион 93» посетят около 2 тыс. человек

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как рассказал губернатор, это образовательный проект, молодежный центр развития личности, который ежегодно собирает активных и талантливых представителей студенческих и молодежных советов, спортсменов, волонтеров, молодых ученых, депутатов и предпринимателей.

«Самое главное, что интерес к этой площадке растет. Только в этом году пять смен посетят около 2 тыс. ребят. Каждый раз во время посещения форума я отмечаю, что «регионовцы» поднимают такие важные темы для Кубани, как патриотическое воспитание, развитие спорта в крае, поддержку предпринимательства. Это говорит о том, что молодежь сегодня активно включается в жизнь общества, не хочет стоять в стороне, а хочет действовать», — отметил Кондратьев.

По словам губернатора, смена «Кубанское казачество» стартует 15 июля. Молодые люди примут участие в формировании стратегии будущего казачьего движения в Краснодарском крае.

Форум «Регион 93» проходит в Северском районе края с 2005 года. За это время мероприятие посетили более 17 тыс. юношей и девушек в возрасте от 14 до 29 лет. Первая смена — «Школьное самоуправление» — уже стартовала 7 июля. Регистрация на «Регион 93» еще продолжается, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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