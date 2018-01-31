На Кубани ФСБ проведет учения «Метель» на объектах ЧМ-2018

Тактико-специальное антитеррористическое учение «Метель-2018» будет проходить с 1 по 21 февраля.

Мероприятия пройдут в несколько этапов. Оперативники на практике отработают антитеррористические действия на объектах массового пребывания людей — на транспорте, в гостиницах. Усовершенствуют межведомственное взаимодействие во время совместных операций, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Планируют усилить защищенность уязвимых объектов, выявить лиц, нарушающих миграционный, регистрационный и другие режимы на территории Сочи.

Оперативный штаб призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

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