На Кубани газифицировали более 1,8 млн домов

Об этом стало известно в ходе прошедшего в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» совещания.

В ходе встречи рассмотрели вопросы развития единой системы газоснабжения, обеспечения природным газом новых потребителей и увеличения подачи топлива модернизируемым предприятиям, а также утверждения генеральной схемы газоснабжения и газификации Краснодарского края.

Как сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, в настоящее время в регионе газифицировано более 1,8 млн домовладений, более 1,1 тыс. населенных пунктов Кубани получают природный газ. Общий уровень газификации жилого фонда края сегодня выше средних показателей по России.

«Газификация потребителей приводит к росту задолженностей по оплате, в этой связи необходимо проработать механизм по сокращению долгов, в том числе за счет передачи компании газораспределительных сетей и котельных теплоэнергетического комплекса», — добавил первый заместитель главы региона.

Он также отметил, что ПАО «Газпром» является стратегическим партнером края и помогает повышать качество жизни кубанцев, участвуя в реализации комплекса социальных программ.

Кроме того, структуры ПАО «Газпром» провели технико-экономическую оценку возможности обеспечения дополнительных поставок топлива в юго-западные районы Краснодарского края. Уже начаты работы по отдельным объектам в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском, Темрюкском и Мостовском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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