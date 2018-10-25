На Кубани глава ТО «Премьера» Татьяна Гатова попала под следствие

В ее отношении возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным УФСБ по Краснодарскому краю, руководство творческого объединения пыталось скрыть 2,5 млн рублей прибыли от зарубежных гастролей «Премьеры», для этого подделало документы.

В помещениях ТО «Премьера», а также у лиц, подозреваемых в причастности к преступлению, прошли обыски.

Следствие выявляет другие эпизоды противоправной деятельности, устанавливает соучастников преступления.

В ТО «Премьера» от комментариев отказались, сообщает РБК Краснодар.

КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова образовано в 1993 году. Татьяна Гатова — супруга первого режиссера учреждения. С 1990 по 2007 годы была хореографом театра, с 2007 года, после смерти Леонарда Гатова, возглавила учреждение.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник