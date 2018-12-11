На Кубани господдержка аграриев в области страхования составит 340 млн рублей

На 16-й сессии ЗСК губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе возобновляются соответствующие субсидии.

На агрострахование с господдержкой на 2019 год запланированы средства как в федеральном, так и в краевом бюджетах: 334,5 млн рублей — на растениеводство, 5 млн рублей — на животноводство. Также из краевого бюджета выделили 173 млн рублей на противоградовые мероприятия.

«Засушливое лето показало, что эта мера необходима. Аграрии должны иметь возможность получать компенсации», — сказал губернатор.

Кондратьев добавил, что в целом в 2018 году благодаря активному взаимодействию с ЗСК приняли ряд важных законов. Многие инициативы региона нашли поддержку на федеральном уровне, в том числе в разработке мер по защите кубанской продукции.

В крае создается вся нормативная база для организации и развития промышленных кластеров. В этом году создан первый промышленный кластер, в который кроме 11 предприятий вошли образовательные учреждения.

В сельском хозяйстве принят закон о севообороте, животноводстве, программа «Малый сад» для фермеров-садоводов.

Серьезных результатов удалось добиться в решении проблемы обманутых дольщиков. Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что общими усилиями к 2020 году проблема решится.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что указанных результатов парламенту удалось достигнуть уже в новом составе, который сформировался чуть более года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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