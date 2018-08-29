На Кубани господдержка рисоводов выросла на 30%

Вопросы подготовки к уборке риса обсудили на совещании в Славянском районе.

Его провел министр сельского хозяйства края Федор Дерека. В рамках рабочей поездки министр посетил агропромышленную фирму «Кубань» на хуторе Бараниковском — одно из ведущих предприятий района. В этом году хозяйство засеяло рисом более 3 тыс. га площадей.

Федор Дерека подчеркнул, что в этом году сложились благоприятные погодные условия для риса — есть все шансы собрать хороший урожай.

По его словам, уборка агрокультуры начнется в начале сентября. За 25 дней предстоит собрать урожай с площади 117,3 тыс. га.

Как доложил замминистра Михаил Тимофеев, хозяйства Кубани обеспечены всеми ресурсами.

«Будет задействовано 649 комбайнов. Этого достаточно, чтобы качественно и в срок провести уборочную кампанию. Нет проблем и в хранении риса. Общая мощность зернохранилищ в крае составляет 1,7 млн т, из которых 557 тыс. т — элеваторная емкость, 88 тыс. т — склады. Кроме того, 431 тыс. т риса-сырца способны принять на хранение сельхозпроизводители края», — сказал Михаил Тимофеев.

Обсудили также вопросы господдержки. Как отметил Федор Дерека, второй год подряд для кубанских рисоводов предусмотрены существенные субсидии по двум направлениям — 200 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе, и 15 млн рублей на приобретение элитных семян. В целом это на 30% больше, чем в предыдущем году.

Министр напомнил, что перед аграриями региона стоит задача по увеличению производственных показателей в рисоводстве. В июле приняли краевой закон, который требует соблюдение на чеках севооборота с насыщением посевов не менее 59% и не более 62,5%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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