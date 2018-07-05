На Кубани гостям гастрономического тура показали винную усадьбу и улиточную ферму

Ассоциация аграрного туризма в июле презентовала новый эногастрономический трехдневный маршрут «Хвала вину».

Специально для лета 2018 года каждый член ассоциации разработал программы экскурсионного маршрута. Первыми трехдневный тур по винодельням Краснодарского края, входящим в некоммерческую организацию, оценили представители СМИ.

В первый день для участников инфотура провели гастрономическую экскурсию и дегустацию вина в винодельне «Усадьба Мысхако». Гостям показали улиточную ферму с численностью моллюсков 8 тыс. штук. Она открылась в мае. Туристы побывали в Центре винного туризма «Абрау-Дюрсо», где приняли участие в двух видах туристических маршрутов.

Второй день тура прошел на Таманском полуострове. Журналисты посетили «Виллу Романов», ознакомились с современными технологиями производства, посетили подвалы для выдержки и хранения вина.

Следующим пунктом маршрута стала одна из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых вин — «Кубань Вино». Гостям показали производственную площадку винодельни, процесс переработки винограда. В этом году винодельня предлагает туристам несколько вариантов туров продолжительностью один-два дня.

После этого представители прессы посетили семейную винодельню Nesterov winery, которая находится между Новороссийском и Анапой. Винодельня также предлагает гостям и жителям региона несколько вариантов туров продолжительностью один-два дня.

Эногастрономический туризм — одно из самых динамично развивающихся направлений агротуризма. Поэтому маршрут «Хвала вину» был выбран стартовым для знакомства с возможностями представителей ассоциации.

Ассоциация агротуризма была создана в 2017 году при содействии минкурортов региона. В мае 2018 года министерство и ассоциация агротуризма подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания новых турпродуктов, продвижения сельского направления туризма на внутреннем и внешнем рынках. В рамках достигнутых договоренностей запланированы инфотуры и запуск сайта ассоциации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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