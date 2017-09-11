На Кубани грабитель накинул женщине мешок на голову

Нападение произошло в станице Родниковской Курганинского района.

Женщина рассказала, что находилась во дворе своего дома, когда неизвестный мужчина накинул ей мешок на голову, нанес несколько ударов и потребовал отдать ему деньги. Потерпевшая указала место, где хранилось около 10 тыс. рублей. Злоумышленник забрал деньги и скрылся. Женщина отметила, что голос нападавшего показался ей знакомым.

Полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который приходил к заявительнице, чтобы продать орехи. Мужчина признался и пояснил, что совершил преступление из мести — потерпевшая якобы не доплатила ему за товар.

По словам подозреваемого, похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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