На Кубани грабитель убил учительницу младших классов

В станице Переясловской Брюховецкого района 18 августа в больнице скончалась женщина, на которую напал грабитель.

По данным СМИ, злоумышленник проник в дом местной жительницы. Хозяйка оказала сопротивление и нападавший ранил ее ножом. Раненую женщину госпитализировали, однако она скончалась.

Погибшей оказалась учительница начальных классов школы № 15, пишет газета «Кубанский берег».

По факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», обстоятельства произошедшего будут оглашены позже, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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