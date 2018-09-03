На Кубани грабители отобрали у супругов 380 тыс. рублей, угрожая электрошокером

Ранним утром в дом ворвались четверо неизвестных и потребовали все имеющиеся деньги и ценности.

Злоумышленники угрожали супругам предметом, похожим на электрошокер. Мужчина испугался и рассказал грабителям, где он хранит деньги. Похитители унесли более 380 тыс. рублей. О нападении потерпевший рассказал полицейским, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили свидетелей, проверили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, на каком автомобиле уехали грабители. По подозрению в совершении разбойного нападения задержали владельца разыскиваемой машины, 36-летнего жителя ближнего зарубежья. Сейчас его заключили под стражу.

По факту нападения возбудили уголовное дело за разбой. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Полицейские разыскивают остальных подозреваемых по делу.

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