Нападение произошло в декабре на хуторе Красная Горка в Апшеронском районе.

В полицию позвонила женщина и рассказала о том, что была дома, когда двое неизвестных мужчин в масках ворвались в помещение. Они связали ее проводом, угрожали ножом и требовали деньги и ценности. Грабители забрали 70 тыс. рублей, золотые украшения стоимостью более 200 тыс. рублей и скрылись.

Полицейские прибыли на место, изучили записи камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались нападавшие. Задержали 43-летнего местного жителя. В отделе полиции мужчина сказал, что с ним во время нападения были еще двое мужчин в возрасте 41 года и 47 лет. Их задержали в Сочи и в Крыловском районе. Деньги изъяли и вернули владелице, ювелирные изделия злоумышленники успели продать.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы, их поместили под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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