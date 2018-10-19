На Кубани гражданина Украины посадили на 4,5 года за перевозку кокаина

Приговор в октябре вынес Центральный районный суд Сочи.

Суд установил, что 45-летний гражданин Украины купил 20 г кокаина и хранил его для личного употребления. В июне 2018 года он приехал в Сочи пассажирским поездом № 102 Москва — Адлер. Злоумышленника задержали на вокзале сотрудники транспортной полиции — сначала его заподозрили в употреблении наркотика. После этого во время досмотра у гражданина нашли кокаин.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Подсудимый признал вину. Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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