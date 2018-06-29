На Кубани и в Адыгее из-за жары ограничили движение грузовиков

Движение большегрузов ограничено по трасам при достижении дневной температуры воздуха выше 32 °C.

Ограничение действует с 10:00 до 22:00 на следующих трассах:

— А-146 Краснодар – Верхнебаканский, км 0+000 – км 140+693;

— А-136 Подъездная дорога от а/д М-4 «Дон» к г. Краснодару, км 0+000 – км 17+870;

— А-160 Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск, км 4+200 – км 132+854 (включая участок Адыгейск – Бжедугхабль);

— Р-217 «Кавказ», км 0+000 – км 209+400;

— Р-217 «Кавказ», подъезд к г. Майкоп, км 0+000 – км 103+090; — А-290 Новороссийск – Керчь, км 0+000 – км 102+100; — А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия, км 0+000 – км 212+470;

— А-148 «Дублер Курортного проспекта», км 0+000 – км 16+316;

— А-149 Адлер – Красная Поляна, км 2+977 – км 43+155;

— Автодорожной составляющей совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер – ГЛК «Альпика – Сервис», км 0+000 – км 45+600.

«Такое переключение большегрузного трафика на федеральных трассах на ночной режим передвижения — явление традиционное и носит ежегодный временный характер. Вместе с тем эта мера необходима для обеспечения сбережения дорожного покрытия в условиях экстремальных температур», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

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