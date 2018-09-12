На Кубани и в Адыгее с начала года производство электроэнергии выросло на 8%

Электростанции кубанской энергосистемы с января по август выработали 8 174,5 млн кВтч электроэнергии.

Это на 8,3% больше выработки за тот же период годом ранее. Потребление электроэнергии в первые восемь месяцев 2018 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 18 463,5 млн кВтч.

Дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем, сообщает РБК-Краснодар.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник