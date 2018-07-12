На Кубани и в Крыму пройдет военно-историческая операция «Керченский десант»

Ее участники планируют преодолеть Керченский пролив на бронеавтомобилях БРДМ-2.

Торжественный митинг пройдет в Тамани 21 июля в 19:00, после него начнет работать выставка военных бронеавтомобилей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Форсирование пролива начнется 22 июля в 6:00 с берега станицы Тамань и завершится выходом на берег в Керчи. Участники проекта преодолеют расстояние в 15 км.

В 14:00 бронеавтомобили выдвинутся на гору Митридат, где состоится экспозиция техники и возложение венков к мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

«Проект «Дорога мужества» посвящен памяти Керченско-Этильгенской операции 1943 года. Это непростое испытание: мы уже преодолели его в прошлом году и намерены справиться с ним сейчас. Важно почтить подвиг и отдать дань памяти солдатам, которые рисковали собой в этой операции 76 лет назад», — рассказал организатор акции, руководитель межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин.

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