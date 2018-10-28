На Кубани идут масштабные работы по расчистке дорог

28 октября в 12:16

Проезд легкового и грузового автотранспорта обеспечен по большинству направлений.

В Туапсинском и Апшеронском районах задействовано 133 единицы техники и 168 рабочих. В Сочи привлечено 49 единиц техники, 31 рабочий. Проводится уборка муниципальной улично-дорожной сети Апшеронского района.

В Туапсинском районе на автодороге Майкоп —Туапсе с 84-го по 112-й километр подрядные организации из Павловского, Каневского и Отрадненского районов ведут работы по очистке от наносов, карча и мусора.

Продолжается восстановление дороги село Георгиевское — аул Большое Псеушхо. Ведут работы по расчистке дороги, соединяющей село Шаумян и хутор Терзиян.

На дороге, связывающей село Георгиевское с селом Анастасиевка, устранили угрозу разрушения береговой опоры. Также очищают проезжую часть автодороги село Шаумян – село Садовое.

Из-за стихии на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Туапсинского района было повреждено 21 мостовое сооружение.

В Апшеронском районе уровень воды снизился и проезд обеспечен в штатном режиме, за исключением участка дороги Горячий Ключ — Хадыженск, по которому пока может ездить только грузовой автотранспорт. По дороге, соединяющей станицу Кубанскую со станицей Саратовской проезд разрешел только легковым машинам.

В Сочи на федеральной трассе А-147 восстановительные работы завершены. Движение со вчерашнего дня осуществляется в штатном режиме.

На автодороге поселок Макопсе — аул Наджиго, где из-за стихии были полностью разрушены дорожная одежда и земляное полотно на нескольких участках, а также сошли сели, проезд легкового транспорта возможен только до 1-го километра, до аула обеспечен проезд пока лишь для строительной техники.

На дороге ж/д станция Аше — аул Лыготх, поселок Лазаревское – аул Тхагапш проезд восстановлен, работы еще ведутся.

В Белореченском районе в результате разлива реки Пшиш затруднено движение на автодороге станица Гурийская — станица Черниговская — станица Рязанская в направлении станицы Гурийской. Возможен проезд к станице грузовиков. Уровень воды спал, идут работы по восстановлению проезжей части.

На дороге станица Бжедуховская — станица Октябрьская — хутор Новогурийский вода медленно убывает. К поселку Октябрьский, станице Новогурийской, хутору Каневецкому может проехать только грузовой транспорт.

В Горячем Ключе уровень воды нормализовался, все разрушенные участки стихией восстановлены. На мосту через ручей автодороги Горячий Ключ — Хадыженск восстановили ограждение из железобетонных блоков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе 24 октября выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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