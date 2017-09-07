На Кубани игры Национальной хоккейной лиги стартуют в начале октября

Сейчас формируются команды в два дивизиона: 18+ и 40+. В прошлом сезоне за путевку во всероссийский этап сражались всего четыре коллектива, в этом сезоне предстоящий отбор хоккеистов будет более масштабным.

«В этом году мы ожидаем до 50% роста, то есть планируем, что у нас будет не менее 14 команд. При этом прирост мы наблюдаем как по дивизиону 18+, так и по дивизиону 40+. Ребята, которые долгое время «сидели в засаде», приглядывались к проекту, сейчас понимают, что это лучший проект для любителей, который есть у нас в стране», — пояснил региональный представитель НХЛ в Краснодарском крае Владислав Варшавский.

Дивизион для молодых хоккеистов был создан на Кубани лишь в прошлом году и сразу же дал результат. Команда «Джентльмены» из Краснодара на всероссийском финальном этапе выиграла бронзу.

«В отличие от других регионов, у нас очень высокая обеспеченность крытыми ледовыми площадками. Здесь мы действительно входим в первую десятку российских регионов», — считает Владислав Варшавский.

Из 14 кубанских хоккейных команд шесть сформировали в Краснодаре, восемь — в крае. Все они проведут по три круга, после чего четыре лучших в каждом дивизионе сыграют полуфинальные, а затем финальные поединки. Победители отправятся в Сочи, где определят чемпионов Национальной хоккейной лиги. Решающие матчи пройдут в мае следующего года.

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