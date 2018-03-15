На Кубани имущество рыбколхоза выставили на торги за 148 млн рублей

В Крымском районе выставлен на публичные торги комплекс СПК «Рыбколхоз им. Куйбышева», который с 2014 года проходит процедуру банкротства.

На продажу выставлены около 100 участков общей площадью 1,3 тыс. га в районе станицы Варениковской, а также дамбы, строения, оборудование и инвентарь. Начальная цена лота — 148,2 млн руб. Предусмотрено 10 этапов снижения цены по 5% каждый. В июне 2017 года комплекс не удалось продать за 215,7 млн руб.

По данным экспертов, цена на комплекс может снизиться вдвое. По их мнению, перспективнее выглядит продажа имущества более мелкими лотами, пишет «Коммерсантъ».

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