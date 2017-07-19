На Кубани индекс промпроизводства с начала года вырос на 2,5%

В Краснодарском крае за первое полугодие в два раза выросло производство машин и оборудования.

По данным департамента промышленной политики края, с января по июнь индекс промышленного производства увеличился на 2,5% по сравнению с таким же периодом в 2016 году. Более чем на 35% вырос выпуск кожи и изделий из кожи, на 32,9% — электрического оборудования. На 25,9% увеличилось металлургическое производство.

На Кубани за первые полгода отметили рост производства транспорта, компьютеров, электронных и оптических изделий, химических веществ, мебели. В строительной отрасли произвели более 2,4 млн т цемента и 307 млн условного кирпича. По сравнению с прошлогодним показателем в 1,6 раза выросла добыча гравия, в 1,2 раза — производство товарного бетона, в 1,1 раза — тротуарной плитки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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