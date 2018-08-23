На Кубани индекс промышленного производства с начала года увеличился на 2,8%

За семь месяцев объем отгруженной продукции собственного производства составил более 150 млрд рублей.

В 2018 году отгрузили продукции больше на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Высокие показатели обеспечили организации, специализирующиеся на производстве строительных материалов, химической и металлургической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, бумаги. Производство готовых металлических изделий увеличилось на 31,4%, мебели — на 18%.

«Стабильный рост производства показывают такие предприятия, как «Краснодарский завод металлоконструкций», «Выбор-С», «БэтЭлТранс», «Тегас», цементные заводы города Новороссийска», — отметил руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов.

Налоговые поступления в краевой бюджет от промпредприятий по итогам семи месяцев составили около 6 млрд рублей, что выше показателей 2017 года на 3,6%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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