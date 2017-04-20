На Кубани индекс промышленности с начала года вырос на 2,2%

В Краснодарском крае в первом квартале индекс промышленного производства показал рост на 2,2% по сравнению с прошлогодним показателем.

В 2,3 раза увеличилось производство машин и оборудования. Производство кожаных изделий выросло на 17,3%, транспорта — на 11,5%, электрооборудования — на 11%, химических веществ — на 10,6%, металла — на 8,7%, мебели — на 7,3%, резины и пластмассы — на 3,2%.

С начала года реализовали инвестпроекты в сфере промышленности. Предприятие «Белтекс» запустило производство по изготовлению носочно-чулочной продукции в Белореченском районе. В Новороссийске запустили новую технологическую линию на территории цементного завода «Первомайский».

В целом по России индекс промышленного производства в январе-феврале составил 99,7%, сообщает пресс-служба департамента промышленной политики Краснодарского края.

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