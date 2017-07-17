На Кубани иномарка съехала с дороги и загорелась, три человека получили ожоги

Авария произошла 14 июля около 7:00 в районе 1430-го километра трассы М4 «Дон» в Туапсинском районе.

По предварительным данным, 22-летний водитель со стажем вождения меньше трех лет ехал за рулем Ford Focus. Парень не выбрал безопасную скорость, врезался в ограждение, из-за чего машина съехала с дороги и загорелась.

В результате аварии пострадали три человека: водитель иномарки и двое пассажиров — 24-летний парень и 26-летняя девушка. С ожогами их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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