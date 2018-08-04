На Кубани иномарка врезалась в припаркованный грузовик, два человека погибли

ДТП произошло 3 августа в Кавказском районе на 117-м километре дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 58-летний житель Краснодара за рулем Mercedes не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

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