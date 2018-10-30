На Кубани инспектор ДПС получил взятку от водителя в пачке из-под сигарет

В Брюховецком районе в октябре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего инспектора ДПС районного ОМВД РФ.

По версии следствия, 2 июня полицейский дежурил на трассе Краснодар — Ейск в пределах станицы Брюховецкой. Он остановил Hyundai Accent и сообщил водителю о нарушении ПДД. Водитель это отрицал. Инспектор сказал, что все равно собирается составить протокол, однако если водитель передаст ему 4 тыс. рублей, то он готов этого не делать.

Водитель положил деньги в пустую пачку из-под сигарет и уехал. Однако о преступлении он тут же сообщил в краевое ГУ МВД. Полицейские прибыли на место и обнаружили деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела передали в суд.

В отношении сотрудника полиции была проведена служебная проверка по результатам которой он был уволен по отрицательным мотивам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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