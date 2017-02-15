На Кубани инспекторы ДПС спасли от холода мужчину, четырех детей и собаку

В Успенском районе в феврале сотрудники ДПС помогли замерзающей на трассе в заглохшей машине семье.

Около 6:00 в полицию позвонил житель Нальчика. Мужчина рассказал, что уже несколько часов он вместе с детьми находится на морозе в своем неисправном автомобиле на федеральной трассе «Кавказ».

На место отправился наряд ДПС. На 184 километре трассы, приблизительно в 10 км от ближайшего населенного пункта, на обочине дороги стоял Chrysler. Внутри иномарки находился 32-летний водитель, четверо его детей в возрасте от шести до 12 лет, а также собака. Температура воздуха на улице составляла около -25 °C. Оказалось, что машина заправлена дизельным топливом, не рассчитанным на такую низкую температуру, поэтому более трех часов назад она заглохла.

Сотрудники полиции пересадили замерзающих людей и собаку в патрульный автомобиль, взяли на буксир их заглохшую машину и направились в отдел ГИБДД. Людей согрели в помещении, никто из них не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась. Иномарку также отогрели и завели. В итоге жителей Кабардино-Балкарской Республики отправили к месту назначения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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